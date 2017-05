A conquista do Europeu elevou Rui Patrício ao patamar de herói nacional, ao ponto de ser hoje inaugurada em Leiria... uma estátua em sua homenagem. Adrien e William, capitães do Sporting, acham o tributo merecido e partilham histórias curiosas do passado.



"Eu era juvenil e o Rui já estava na equipa principal. Nós tínhamos o vício de ir pedir botas aos jogadores da equipa A porque eram os nossos ídolos. Eu pedi ao Rui e hoje jogamos juntos na Seleção e no Sporting", contou William, à Sporting Tv. Considerando que Patrício "foi protagonista da final" do Europeu, o que "só está ao alcance dos grandes guarda-redes", Adrien lembra um... castigo dos tempos da Academia. "Estávamos acordados até tarde. Decidiram castigar-nos e fazer-nos dormir no campo 7, só com uma almofada. Em tempo de verão, com mosquitos e luzes ligadas... Foi um momento desagradável mas engraçado de recordar", admite.