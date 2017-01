Continuar a ler

O nosso jornal sabe que se tratou de um mero ato de gestão do Conselho de Arbitragem, para que o mesmo árbitro não marcasse presença em dois jogos do mesmo clube (Sporting e Sporting B) num tão curto espaço de tempo – somente quatro dias.



çO árbitro assistente Pedro Miguel Ribeiro, nomeado pelo Conselho de Arbitragem da FPF para o V. Setúbal-Sporting de quarta-feira, no próprio dia do jogo, por indisponibilidade de Pedro Fernandes (ficou doente), foi afastado do jogo de ontem entre o Sporting B e o Sp. Braga B.O assistente tinha sido escolhido para ser o quarto árbitro no referido encontro mas, pelo facto de ter sido chamado de urgência ao encontro três dias antes, com tanta polémica à mistura, acabou por ser substituído na partida de ontem por Tiago Antunes.

Autor: Miguel Pedro Vieira