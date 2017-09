Continuar a ler

Mattheus Oliveira. Outra opção para o meio-campo; outro que espera uma oportunidade para mostrar serviço. O brasileiro contratado ao Estoril espreita minutos na estreia do leão na Taça CTT 2017/18, depois de só ter constado na ficha de jogo numa ocasião, na visita do Sporting a Santa Maria da Feira – triunfo a ‘acabar’, por 3-2.



Delson Dala. Ganhou, fruto do que fez na segunda metade de 2016/17, na equipa B, um lugar no plantel, apesar de neste momento ser opção de fundo para um ataque que em nove jogos marcou 23 golos. Aos 21 anos, o angolano aprende junto de Jorge Jesus a adaptar-se ao futebol europeu.

. Após um ano de empréstimo ao Nacional, o central, de 23 anos, regressou Alvalade para ser (tal como André Pinto) alternativa à dupla titular, Coates e Mathieu. Ainda não fez qualquer minuto em 2017/18, apesar de ter constado na ficha em cinco jogos. Com Jesus, em 2016/17, foi utilizado em seis partidas, marcando um golo.. Aposta do técnico na segunda metade da temporada passada, ainda não foi lançado por JJ esta época, fruto das boas prestações quer de William quer de Battaglia no lugar de trinco. Petrovic, outra das opções para a posição, tem sido a alternativa aos dois nomes referidos quando o Sporting precisa de ‘trancar’ a zona intermédia (o sérvio foi lançado em dois jogos).