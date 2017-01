EIS O PLANTEL PARA 2017



NOME EQUIPA ANTERIOR



Freferico Figueiredo (POR) Rádio Popular-Boavista

Joni Brandão (POR) Efapel

Alejandro Marque (ESP) LA-Antarte

Fábio Silvestre (POR) Leopard

Rinaldo Nocentini (ITA) Sporting-Tavira

Óscar Brea (ESP) Sporting-Tavira

Mário Gonzalez (ESP) Sporting-Tavira

Jesús Ezquerra (ESP) Sporting-Tavira

Valter Pereira (POR) Sporting-Tavira

Luís Fernandes (POR)Sporting-Tavira

David Livramento (POR) Sporting-Tavira

Shaun Bester (Á. SUL) Sporting-Tavira



Diretor-desportivo: Vidal Fitas







Ao intervalo está a ser apresentada a equipa de ciclismo Sporting Tavira! #DiaDeSporting pic.twitter.com/u2ffQDJYpL — Sporting CP (@Sporting_CP) January 8, 2017

A equipa do Sporting-Tavira, que vai competir nas estradas em 2017 foi apresentada esta noite aos sócios no intervalo do jogo em Alvalade entre o Sporting e o Feirense . Confirmam-se as quatro caras novas: Joni Brandão, Frederico Figueiredo, Fábio Silvestre e o galego Alejandro Marque. Os restantes transitam da temporada de 2016, que marcou o regresso dos leões ao pelotão nacional, entre eles o italiano Rinaldo Nocentini, que foi o chefe-de-fila.

Autor: Ana Paula Marques