Continuar a ler

Convém salientar que deste quarteto Fábio Coentrão e William Carvalho ainda foram convocados para a partida com o Moreirense, antes de terem sido dispensados. Em relação ao médio, Jorge Jesus até revelou a sua disponibilidade para ir a jogo, uma situação que não se verificou devido à oposição do responsável do departamento médico, Frederico Varandas.



À partida, hoje o cenário em Alcochete já deverá estar mais desanuviado. Também convém assinalar que, apesar de ter perdido Gelson para o clássico , Jorge Jesus vai poder voltar a contar com Mathieu que cumpriu castigo na partida com o Moreirense. Convém salientar que deste quarteto Fábio Coentrão e William Carvalho ainda foram convocados para a partida com o Moreirense, antes de terem sido dispensados. Em relação ao médio, Jorge Jesus até revelou a sua disponibilidade para ir a jogo, uma situação que não se verificou devido à oposição do responsável do departamento médico, Frederico Varandas.À partida, hoje o cenário em Alcochete já deverá estar mais desanuviado. Também convém assinalar que, apesar de ter perdido Gelson para o clássico , Jorge Jesus vai poder voltar a contar com Mathieu que cumpriu castigo na partida com o Moreirense.

Fábio Coentrão, William Carvalho, Ristovski e Palhinha foram dispensados do treino de ontem, devido à virose que assolou Alvalade na véspera do jogo com o Moreirense. Os quatro jogadores serão reavaliados hoje à tarde pelo departamento clínico do Sporting e a esperança dos responsáveis leoninos é que já possam treinar todos.A sessão de hoje será fundamental para Jorge Jesus contar as espingardas e saber com quem, de facto, poderá contar. Tirando as situações específicas de Bas Dost e Piccini (ver página 4), as expectativas são boas, mas ainda subsistem algumas dúvidas. Os quatro jogadores acima citados passaram o dia em casa. Aliás, William Carvalho não resistiu a partilhar um vídeo em que surge a jogar FIFA 18 com o emoji simbolizando a doença.