Zeegelaar, João Palhinha, Bruno César e Alan Ruiz são os jogadores do Sporting em risco de suspensão caso sejam, no sábado, frente ao Estoril, admoestados com o cartão amarelo.Recorde-se que depois do embate na Amoreira, os leões recebem o V. Guimarães, duelo marcado para 5 de março.