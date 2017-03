Jesus reencontra no sábado, pelas 20h30, um adversário do qual guarda boas... e más memórias. O Tondela , atual penúltimo classificado, foi responsável por dois deslizes do leão em Alvalade, nefastos para as aspirações do Sporting em duas épocas consecutivas. Conseguiu, inclusive, transportar para segundo plano o triunfo que o técnico alcançou na sua estreia pelos verdes e brancos na Liga: 2-1, com um penálti de Adrien a acabar, em pleno Estádio Municipal de Aveiro.

Primeiro empate: a 15 de janeiro de 2016, a formação então dirigida por Petit deslocou-se ao reino do (líder) leão para surpreender: conseguiu-o logo ao minuto 31 com um penálti cometido por Rui Patrício que Nathan Júnior transformou. Já sem o guarda-redes em campo (o juiz Luís Ferreira deu-lhe ordem de expulsão nesse mesmo lance), o Sporting cerrou fileiras, Jesus colocou Gelson em campo e foi dos pés do jovem extremo que, primeiro, saiu o golo do empate, e depois o passe para Slimani adiantar o leão no marcador. Tudo normal, ou não fosse Chamorro gelar Alvalade ao bater Marcelo Boeck perto do fim. Mais de dez meses depois, o mesmo Tondela, com o mesmo Petit, repetiu a ‘gracinha’ em Lisboa: empate a um golo, naquela que foi a primeira grande manifestação de desagrado dos adeptos dos leões desde que JJ assumiu o comando.

Continuar a ler