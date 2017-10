Paulo Pereira Cristóvão respondeu esta terça-feira à entrevista de Nuno Saraiva a Record , na qual o diretor de comunicação do Sporting visou também o antigo vice-presidente dos leões."O pequeno funcionário Saraiva está hoje na folha de pagamentos do meu clube como poderia estar na folha de pagamentos do Benfica. Explique aos sócios quando e em que circunstâncias andou a pedir emprego ao actual director de comunicação do Benfica", pode ler-se no comunicado divulgado pelo antigo responsável leonino.E prossegue: "Explique aos sócios afinal quais são as suas concretas funções, para além de escrever uns posts no facebook. Sendo só isso que faz, parece-nos que não justifica o ordenado e restantes mordomias que beneficia actualmente no clube. Explique aos sócios quem paga as multas nas quais é condenado quando, de sua própria vontade, escreve o que escreve no facebook e depois é condenado nas instâncias desportivas".