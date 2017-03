De acordo com o ‘Correio da Manhã’, um camionista apresentou uma queixa contra o avançado argentino do Sporting, Alan Ruiz, no posto da GNR de Alcochete. Esta informação foi confirmada pelo tenente Mota, oficial de dia do comando da GNR de Setúbal, que em declarações ao Maisfutebol assumiu que a queixa deu entrada no já referido posto da GNR, na sexta-feira.

O ‘CM’ revelou que tudo terá acontecido devido a um desentendimento no trânsito, o qual levou Alan Ruiz a sair do seu carro e a ameaçar o camionista com a frase "Te doy um tiro [Dou-te um tiro]".