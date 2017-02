O previsível frente a frente com Ricciardi em tribunal [ver peça acima] é, para Madeira Rodrigues, um absoluto... "prazer". Tanto é que o candidato até relembra as quezílias com Jaime Marta Soares, presidente da mesa da assembleia geral do Sporting.

"É um prazer uma pessoa dessas meter-me um processo. Ele já deve ter levado com muitos. Já Jaime Marta Soares também me ameaçou...", atira, acrescentando que esses tais processos são "umas medalhas" que vai levar da campanha eleitoral. De resto, o candidato vinca ter provas para sustentar as críticas feitas contra o banqueiro, no debate de quinta-feira .

