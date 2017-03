Continuar a ler

Assim se organiza o 'novo' Sporting

. Jorge Jesus é parte de um plano e não o plano propriamente dito. Ainda assim, continuará a ter palavra importante em tudo o que respeita à definição da época, contratações e parcerias. A SAD, à imagem do que já acontece, indicará sempre um adjunto para a equipa técnica.. A base da política desportiva será a formação, como consta do programa de recandidatura de Bruno de Carvalho. A intenção é fazer quatro ou cinco contratações (verdadeiramente) cirúrgicas, minimizando ao máximo o erro.. O domínio terá supervisão direta e aumentada do presidente. A ideia, porém, é dotar o restante conselho de administração de capacidade para intervir, com o auxílio do treinador e do diretor de futebol.. O departamento deverá sofrer alterações estruturais no sentido de melhorar a eficiência. O objetivo é que exista maior rapidez de avaliação, por forma a agilizar processos.. Rui Caeiro integra a direção da Liga em representação do Sporting. Bruno Mascarenhas tem marcado presença nas assembleias gerais do organismo. Leões querem ter voz ativa junto das instâncias e órgãos decisores.. Para lá de uma comunicação forte, capaz de seduzir aliados em várias frentes, o Sporting pondera reforçar o departamento jurídico com um rosto do futebol, identificado com as realidades da Liga, FPF, UEFA ou FIFA.