Bruno César já rendeu Adrien duas vezes

Bryan foi testado na posição '8' durante a pré-época

Geraldes ainda não jogou um minuto com Jesus

William é a hipótese mais provável para render Adrien

Este internacional brasileiro esteve em 31 dos 35 jogos da temporada, mas fez apenas dois na posição ‘8’. Pior: o Sporting nunca ganhou com Bruno César a ‘8’: empate com o Nacional, na Madeira (0-0) e derrota com o Borussia, em Dortmund (1-0). No entanto, a ‘confiança cega’ que Jesus tem neste jogador, fazem dele um sério candidato ao lugar de Adrien.- O que muda…A aposta em Bruno César implicaria recolocar Bryan Ruiz no flanco esquerdo do ataque, posição ocupada por este brasileiro frente ao Rio Ave.A sua tentativa de adaptação à posição ’8’ não passou disso mesmo. Jesus causou sensação durante a pré-temporada quando apresentou o Sporting com Bryan no lugar de Adrien, que começou a temporada mais tarde por ter estado ao serviço de Portugal na histórica conquista do Euro’2016. As derrotas contra Monaco (4-1), Zenit (4-2) e Lyon (1-0), todas na pré-época, denunciaram fragilidades de toda a equipa mas também de… Bryan na posição ‘8’ - O que mudaSeria uma entrada direta no ‘onze’, uma vez que Bryan não foi titular contra o Rio Ave. Permite manter Bruno César na esquerda do ataque e Alan Ruiz no apoio a Bas Dost.‘Campeão de Inverno’ pelo Moreirense, regressou ao Sporting depois da histórica conquista da Taça da Liga pelo Moreirense . Mas ainda não jogou um minuto sequer desde que voltou de Moreira de Cónegos. Com Jesus, o melhor que lhe aconteceu foi ser suplente não-utilizado na derrota com o FC Porto no Dragão. Fez 20 jogos pelo Moreirense antes de ser "resgatado".- O que muda…Nada. A estrutura do leão mantém-se intacta com a entrada de Geraldes no lugar de Adrien, permitindo a Bruno César continuar no lado esquerdo do ataque.Dono e senhor da posição ‘6’ desde a era Leonardo Jardim, William pode ser aposta de Jesus no lugar de Adrien. Tal como Record lhe dá conta esta segunda-feira, o treinador tem planos para o futuro do camisola 14 e estes passam por uma subida no terreno. O objectivo, esse, passa por aproveitar a qualidade de passe e a visão de jogo deste internacional português, entre outros.- O que muda…A subida de William implicaria a entrada de João Palhinha no ‘onze’. William passaria a assumir as funções de Adrien, salvaguardado pela protecção defensiva de Palhinha. É a hipótese mais provável.