Rede. Considerada uma das Academias de topo ao nível mundial, contribuem para a formação de Alcochete "cerca de 200 scouts, só em Portugal", garantiu Filipe Esteves.



Poupança. De grão a grão... enche o leão o cofre. A gestão de material, como equipamentos, bolas ou chuteiras, é uma das áreas sob controlo do ISM. Somente neste sector, caso haja a monitorização regular de entrada e saída de stock, pode representar uma poupança de 3 milhões de euros por época.



Criatividade. O ISM adapta-se às necessidades dos clubes, podendo mesmo incluir relatórios de... yoga. "Um dos grandes de França utiliza-o para testar os níveis de concentração dos miúdos. Teremos de criar uma secção para gerirem esta área!", contou o responsável.

. A primeira mostra pública do projeto teve lugar a 27 de abril deste ano, inserido na 3ª edição do Future of Football, congresso internacional organizado pelo Sporting.. Para além de Bruno de Carvalho, a agap2IT mantém contacto regular com Virgílio Lopes, diretor da Academia, Guilherme Pinheiro, administrador da SAD leonina, e Aurélio Pereira, coordenador do departamento de prospeção.