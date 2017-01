Continuar a ler

"A toda a estrutura dizemos que basta de desculpas com arbitragem, basta de desculpa com a sorte ou o azar, como se costuma dizer, a sorte procura-se, basta de falar constantemente nas outras equipas, o que realmente nos interessa é o Sporting Clube de Portugal. Nesta altura ninguém estará mais chateados como nós, com os milhares de euros que gastamos em prol do Sporting Clube de Portugal.Querem criticar o presidente, treinador e jogadores, tudo bem, mas nós não podemos fazer mais nada, o que se passou este ano é o que se passa em todos os anos, chega Janeiro estamos afastados de todas as competições", pode ler-se no comunicado.