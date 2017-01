Marcelo Meli firmó su contrato con #Racing, por cuatro años y medio, junto a Víctor Blanco, quien le entregó el carnet de socio del club. pic.twitter.com/j2hAOsnzpi — Racing Club (@RacingClub) 31 de janeiro de 2017

O Racing Avellaneda anunciou esta terça-feira a contratação do futebolista Marcelo Meli, que alinhava no Sporting, com o médio a assinar um contrato de quatro anos e meio."Marcelo Meli assinou um contrato de quatro anos e meio com o Racing e recebeu um cartão de sócio do clube", refere o clube argentino nas redes sociais.O médio, de 24 anos, chegou ao Sporting no início da temporada, por empréstimo dos também argentinos do Boca Juniors, mas nunca foi opção para a equipa orientada pelo técnico Jorge Jesus.Ao serviço dos 'leões', Marcelo Meli apenas alinhou em dois jogos, como suplente utilizado, na Taça da Liga e Taça de Portugal, totalizando 16 minutos em jogos oficiais, tendo deixado o clube nesta reabertura de mercado.