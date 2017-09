Continuar a ler

Apesar do bom resultado, o brasileiro abordou os próximos desafios com cautela. "Estamos com a moral em alta mas devemos ter os pés no chão. Agora temos de trabalhar esta semana como fizemos nesta que passou. Passo a passo, jogo a jogo, vamos conquistar os nossos pontos", realçou.



Rafael Costa disparou uma bomba e bateu Rui Patrício

Rafael Costa foi a figura em destaque do Moreirense, este sábado, ao ter marcado o golo da sua equipa, no empate frente ao Sporting (1-1) e revelou estar satisfeito com o desfecho do encontro."O empate foi um excelente resultado. Jogar contra uma equipa como o Sporting, que está na Liga dos Campeões, tem um sabor a vitória. A equipa está de parabéns por reverter uma situação em Chaves, que foi dolorosa [ derrota, em Trás-os-Montes, por 3-0 ]. Sabíamos que não foi o Moreirense que lá jogou e hoje [sábado] pudemos demonstrar que estamos fortes na competição", frisou.