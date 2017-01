Continuar a ler

O brasileiro deixou ainda elogios a Bas Dost, avançado holandês que bisou pelos leões e lidera a tabela de melhores marcadores da Liga NOS. "É muito difícil de parar. Tem as pernas muito grandes. Finaliza muito bem e temos de estar preparados. Infelizmente, hoje não deu", concluiu Defendi. "Assumo o meu erro. Ali é complicado. Foi uma situação em que acabamos de fazer o 3-2 e estávamos bem na partida. Mas essa alma do Paços é o que temos de levar para o resto do campeonato. Precisamos de vitórias, mas tenho a certeza de que quando jogarmos como nesta segunda parte vamos estar mais perto de ganhar", acrescentou.O brasileiro deixou ainda elogios a Bas Dost, avançado holandês que bisou pelos leões e lidera a tabela de melhores marcadores da Liga NOS. "É muito difícil de parar. Tem as pernas muito grandes. Finaliza muito bem e temos de estar preparados. Infelizmente, hoje não deu", concluiu Defendi.

O guarda-redes Rafael Defendi não teve problemas em assumir que falhou no lance que permitiu a Bas Dost assegurar o triunfo (4-2) do Sporting frente ao Paços de Ferreira. Ainda assim, o jogador brasileiro fez questão de salientar a excelente segunda parte dos pacenses em Alvalade."Infelizmente sofremos pela primeira parte que fizemos. Foi muito abaixo do nosso potencial. Na segunda tivemos muita atitude e conseguimos colocar o Sporting na sua linha de defesa. Infelizmente errei numa bola num cruzamento e impossibilitou-nos de tentarmos o empate. Mas foi uma atitude muito boa", lembrou o guardião em declarações à SportTV.