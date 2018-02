Jorge Jesus já admitiu que Rafael Leão é um dos seus ‘projetos’, à semelhança do que sucedeu com Gelson, então na época de estreia do técnico em Alvalade (2015/16). Por esse motivo, e desde que começou a trabalhar com a equipa principal com maior regularidade, ao avançado foi delineado um programa de treino específico. Para além de uma componente que visa o reforço muscular e uma outra referente a noções táticas, JJ acredita que Leão pode ser uma opção válida nos corredores do ataque (começou à esquerda com Feirense e Moreirense), pelo que o quer mais focado no processo defensivo.Isto também para tirar partido da sua polivalência e da capacidade que tem para fazer movimentos interiores, aproveitando o seu estilo ‘desconcertante’. Aliás, foi precisamente essa a ‘fórmula’, ao romper pelo meio do terreno, que utilizou para ‘criar’ o golo da vitória diante dos cónegos.