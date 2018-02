Continuar a ler

Em relação à convocatória alargada para o encontro com o FC Porto (derrota por 1-0), da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, saem Fábio Coentrão e Acuña, castigados, e Stojkovic, Palhinha, Petrovic e Wendel, por opção.



Bas Dost, melhor marcador dos leões no campeonato, continua fora das opções, devido a lesão.



O Sporting, terceiro classificado, recebe hoje, às 18:00, o Feirense, 14.º, numa partida que terá arbitragem de Luís Ferreira, da associação de Braga.



Lista de 19 convocados:



- Guarda-redes: Rui Patrício e Salin.



- Defesas: André Pinto, Ristovski, Piccini, Mathieu, Coates e Lumor.



- Médios: Rúben Ribeiro, Bruno César, Bruno Fernandes, Misic, William, Battaglia, Bryan Ruiz e Gelson Martins.



O avançado Rafael Leão foi este domingo convocado para o encontro do Sporting com o Feirense, da 25.ª jornada da Liga NOS, numa lista em que continua ausente o holandês Bas Dost.O avançado, de 18 anos, costuma atuar na equipa B e nos juniores dos leões, embora já se tenha estreado na equipa principal, com um golo no triunfo sobre o Oleiros (4-2), na Taça de Portugal.

Autor: Lusa