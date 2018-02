Continuar a ler

No final do encontro, Jesus considerou que Rafael Leão tem condições para vir a ser um grande jogador.



"Rafael Leão tem 18 anos. Foi um jogador que tive de lançar. A jogar com Doumbia e Montero e tinha de ter um terceiro avançado com aquelas características. Ele tem vindo a trabalhar com a equipa principal, tem talento e faz-me lembrar o Jordão. É um jogador desconcertante, forte no um contra um. Dei-lhe a oportunidade. É um miúdo forte e esteve sereno, tudo o que fez foi com qualidade. Vamos, passo a passo, trabalhar o Leão, que é um grande talento que a academia tem. Nos treinos ele dá cabo do Piccini e do Coates, por isso é mais fácil ele dar cabo de outros jogadores. No tempo em que esteve em campo, esteve bem", considerou.



As imagens da estreia do 'menino' Rafael Leão no campeonato nacional

Naquele que foi um final de tarde carregado de emoção, Rafael Leão ficou com motivos de sobra para não esquecer o jogo de domingo com o Feirense (triunfo por 2-0 ). O avançado, de apenas 18 anos, já havia sido lançado na equipa principal, em Oleiros, na Taça de Portugal, mas por fim teve o primeiro ‘sabor’ do campeonato - e logo em Alvalade. Muito aplaudido, foi a primeira cartada lançada por JJ, tendo entrado aos 69’, e assistiu já no relvado aos dois golos leoninos. O jovem já deixou uma mensagem no Instagram sobre a estreia."Feliz pela estreia e pela vitória de grande qualidade, estamos de parabéns equipa. Seguimos fortes rumo ao objetivo", disse Rafael Leão.