No final do encontro, Rafael Leão recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem introspetiva e de humildade, através da qual sublinhou que a "paciência é a chave". "Sou jovem e tenho muito que aprender e estando com os melhores é que se aprende", escreveu o avançado dos leões, de apenas 18 anos, no Instagram.Rafael foi a primeira cartada de Jorge Jesus vindo do banco, tendo entrado aos 59’ para o lugar de Fredy Montero, e o que é certo é que acabou por ter influência no golo da vitória, apontado por Gelson. Leão recuperou uma bola junto à linha de meio-campo, galgou vários metros até à entrada da área e serviu de bandeja Gelson, que viu o seu remate ser desviado o suficiente para encontrar o caminho para a baliza. Nos festejos, Rafael abraçou Gelson, tendo também recorrido ao Instagram para apoiar a dedicatória deste a Rúben Semedo.