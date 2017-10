10 anos neste clube não são 10 dias , entrei em escolas A com o sonho de um dia poder me estrear na equipa principal , não tenho palavras para descrever o que senti no momento em que entrei em campo. Antes da hora do jogo tinha a barriga ás voltas , estava ansioso e ao mesmo tempo determinado . O que eu posso dizer é que nunca desistam dos vossos sonhos , porque tudo é possível se acreditarem em vocês próprios . Um obrigado ao @sportingclubedeportugal pela oportunidade . Agradecer a todos que tornaram isto possível . A luta continua , só é começo ... Thank u god “Vai dar certo” ??

A post shared by Rafael Leão (@iamrafaeleao93) on Oct 13, 2017 at 12:12pm PDT