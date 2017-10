Autor do quarto e último golo do Sporting, o jovem Rafael Leão, de apenas 18 anos, não foi apenas mais um marcador para adicionar à ficha de jogo. É que, o jogo com o Oleiros foi também a estreia do avançado pela equipa principal do Sporting, algo que sempre ambicionou conseguir."Consegui ajudar, com a ajuda da equipa, que também já me tinha ajudado no treino. É tudo um processo. Na formação todos os dias aprendo muito com os meus colegas. Se continuar assim, com a ajuda de todos, posso chegar muito longe", garantiu, na zona mista do Estádio Municipal de Oleiros."Todos os jogadores da formação sonham e ambicionam estar aqui. Muitos dos que cá estavam queriam entrar e mostrar o que valem. Mas o Sporting é isto, é formação e dar oportunidades aos jovens. Nós só temos de as agarrar. Com calma, mostrando o meu valor e o resto vai aparecendo", admitiu o avançado, que a finalizar partilhou aquilo que Jesus lhe disse antes de entrar: "Disse-me para entrar tranquilo, desfrutar e jogar normal, de forma tranquila".

Autor: Fábio Lima