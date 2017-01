O Feirense saiu de Alvalade, na derrota por 2-1 diante do Sporting , queixando-se de um penálti que terá ficado por assinalar , mas para Raúl José a única equipa que podia ter deixado o terreno de jogo com razões de queixa da atuação de Bruno Esteves eram os leões. Mesmo assim, o adjunto de Jesus vê como positiva a exibição do setubalense."Sim. Teve um erro ou dois, mas sempre a prejudicar o Sporting. Mas no geral esteve relativamente bem", analisou, à SportTV.

Autor: Fábio Lima