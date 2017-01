Continuar a ler

Questionado sobre a situação de Adrien, o adjunto de Jorge Jesus confessou não ter nenhuma informação adicional. "Ainda não sei. Será o departamento médico a dizer alguma coisa sobre isso, mas penso que está bem", partilhou.



A finalizar, e ainda que inicialmente tenha dito que os leões sofreram um pouco na fase final, Raúl José negou a ideia de que o Sporting tenha passado um mau bocado na etapa derradeira do jogo. "A sofrer? Penso que não. Na parte final já controlámos o jogo, estivemos por cima. Foi um resultado positivo, estamos mais perto da frente, para estar até ao final nas decisões", finalizou.

O jogo de Setúbal foi a meio da semana, mas para Raúl José aquilo que se passou no Bonfim, em partida para a Taça CTT, pode ter influenciado a performance do Sporting esta noite diante do Feirense , nomeadamente na segunda metade. Mesmo assim, o adjunto de Jorge Jesus deixa claro que a vitória leonina é justa."Fomos uns justos vencedores. Fizemos uma boa primeira parte e podíamos até ter saído com mais um golo. Estivemos tranquilos, mas após sofrer o golo mostrámos alguma intranqulidade, talvez por os jogadores ainda sentirem alguma revolta e injustiça devido à derrota do jogo de quarta-feira. Talvez isso tenha pesado algo nesse momento de intranquilidade numa fase da segunda parte", começou por analisar, à SportTV.

Autor: Fábio Lima