O Sporting parte para Chaves com a consciência que outro cenário que não seja um pleno de triunfos vai deixar a temporada... ainda menos ‘verde’. Jesus já afirmou que a diferença entre ver o jogo na bancada e não no banco reside na impossibilidade de reagir aos momentos do jogo, ainda que confie de forma plena em quem o substituiu na orientação da equipa. Em Chaves, o adjunto Raul José vai render JJ pela 11ª e 12ª vez entre Benfica e Sporting, sabendo que nos 11 jogos anteriores soma um total de sete vitórias.Na Luz, apenas perdeu na visita à Naval, em 2010/11; e em Alvalade saiu derrotado na receção ao B. Dortmund. Raúl José regista ainda dois empate caseiros pelo Benfica: Basileia (2010/11); Arouca (2013/14). Esta época, para lá do desaire frente ao B. Dortmund, Raul José orientou a equipa nos triunfos sobre Legia (2-0) e Feirense (2-1), ambos em Alvalade.