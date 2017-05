A estrutura leonina continua a considerar as várias hipóteses que tem em carteira com vista ao local do estágio de pré-época. Record sabe que Raul José, treinador ajunto de Jorge Jesus, viajou anteontem para a Suíça, acompanhado por Vasco Fernandes, secretário técnico da equipa principal do Sporting.

O objetivo, esse, passa por visitar unidades hoteleiras e complexos desportivos, no sentido de perceber qual reúne as melhores condições para receber o plantel leonino. Depois de ter estagiado na África do Sul, em 2015/16, na sua primeira temporada no Sporting, Jorge Jesus indicou a Suíça como local ideal para receber a equipa na pré-temporada de 2016/17. Os leões deverão voltar a este país, estando por conhecer qual o local eleito pela estrutura. Lausanne, ‘quartel-general’ há um ano, é hipótese, tal como Nyon, que Jesus conhece dos seus tempos no Benfica.