Raul José fez esta segunda-feira a antevisão ao encontro de amanhã entre Sporting e Chaves, um embate que vai definir se o leão continua - ou não - nas duas frentes que lhe restam neste momento. Em declarações à TV do clube, o adjunto de Jorge Jesus começou por elogiar a exibição do passado sábado, mas vincou a necessidade de mostrar maior regularidade ao longo dos 90 minutos."Vai ser um jogo difícil, tal como foi o anterior. Fizemos um bom jogo, especialmente na segunda parte, mas agora queremos fazer um jogo mais homogéneo durante 90 minutos, principalmente nos aspetos em que não estivemos tão bem. Penso que o vamos conseguir, para alcançar o nosso objetivo que é seguir em frente na Taça de Portugal", começou por assinalar, acrescentando: "A equipa está motivada e já o tinha demonstrado no primeiro jogo, quando virou de 0-1 para 2-1. Neste jogo vamos estar melhor e penso que vamos conseguir alcançar o nosso objetivo."Termina com o agradecimento aos adeptos pelo apoio prestado em Trás-os-Montes: "Foi muito importante para melhorar a confiança dos jogadores e para dar apoio para este jogo. Sabemos que vai ser difícil, mas queremos superá-lo".

Autor: Bruno Fernandes