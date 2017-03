?? Sábado à noite há estádio cheio! Bilhetes ainda à venda mas a esgotarem! Apressa-te a garantires o teu na Loja CDT! #CDTxSCP pic.twitter.com/y8HGUYou7D — CD Tondela (@CDTondela1933) 9 de março de 2017

A deslocação do Sporting a Tondela, no próximo sábado, está a gerar uma onda de entusiasmo na região. Os bilhetes, à venda desde segunda-feira, têm sido comercializados a bom ritmo e é esperada casa cheia frente aos leões.A dois dias do jogo, os beirões 'avisaram' os seus adeptos que ainda há ingressos disponíveis, embora seja de prever que o Estádio João Cardoso venham mesmo a esgotar.O recinto dos tondelenses, requalificado na temporada transata e classificado recentemente pela Liga como Gold (nível 2), tem capacidade para cerca de cinco mil espectadores e registou a melhor assistência da temporada logo na ronda inaugural da Liga NOS, frente ao Benfica. O jogo com as águias foi visto ao vivo por 4.973 espectadores. Sporting , da 25.ª jornada do campeonato, está agendado para sábado, às 20H30.

Autor: Luís Miroto Simões