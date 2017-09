Bruno de Carvalho lamentou esta sexta-feira que tenha dado entrada nos serviços do Conselho Fiscal e Disciplinar do Sporting uma exposição com o propósito de exigir a suspensão imediata do presidente do Sporting A acção foi intentada pelos sócios João Pedro Paiva dos Santos e Paulo Pereira Cristóvão, segundo revelou o próprio Bruno de Carvalho.teve acesso ao documento e dá-lhe a conhecer os pormenores desta exposição na edição impressa deste sábado, assim como no Record Premium a partir da madrugada.