Madeira Rodrigues"Com Bruno não conseguimos ganhar. Prometeu muito, mas depois disse que nada prometeu. Mais do mesmo"Bruno de Carvalho"Está na moda criticar Jorge Jesus. Difícil é continuar aqui a dar a cara e lutar!"Madeira Rodrigues"Estou preocupado com a situação financeira, apesar da atual direção dizer que é fantástica. Com Bruno de Carvalho perdemos 25% da SAD"Bruno de Carvalho"Somos, dos três grandes, quem tem o menor passivo, situação inversa de há quatro anos. Madeira Rodrigues anda a tentar vender o clube"Madeira Rodrigues"Bruno de Carvalho acha que é o Sporting. Tem uma liderança egocêntrica e egoísta"Bruno de Carvalho"Madeira Rodrigues devia ter vergonha de ter aspirações no Sporting. Não dá uma ideia e só quer destruir e dizer mal"Ligado ao benfica?"Já fui apelidado de tudo: de benfiquista, carneiro, de imbecil… Entra por um ouvido e sai pelo outro"Fim da linha para Jesus?"Já me disseram que se arrependeu de estar na comissão de Bruno. A culpa foi de quem o convidou…"‘Venda’ do clube"Os investidores são pessoas sérias e preocupadas com o estado do Sporting. Não vou aparecer com russos"Academia em 'leasing'"Gostava de ver algum amigo de Madeira Rodrigues, seja londrino, chinês ou angolano, a fazer uma taxa de 1%..."Declaração de IRS"Alguém que é um zero à esquerda não pode voltar a falar da minha vida pessoal"Aos ‘berros’"Ser candidato deve significar um debate sério e elevado, não um ataque vil e calunioso"