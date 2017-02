Elemento determinante na estratégia de Jorge Jesus no meio-campo do Sporting, Adrien Silva continua a recuperar da lesão no ligamento lateral interno do joelho direito (lesão sofrida frente ao Rio Ave), prevendo-se que a sua recuperação vá ao encontro das previsões do departamento médico do Sporting:, ou seja, até meados de abril. O processo de recuperação do internacional português, de 27 anos, está a correr conforme o planeado e, por esta altura, Adrien já apresenta alguns sinais de melhorias. Ontem, num vídeo em direto nas redes sociais, o jogador agradeceu as muitas mensagens de incentivo que recebeu. Porém, nas várias vezes em que foi questionado sobre o regresso, o capitão... nada respondeu.