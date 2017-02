Adrien realiza esta segunda-feira, no regresso ao trabalho da equipa de Jorge Jesus na Academia Sporting, uma bateria de exames para aferir qual a extensão da lesão no joelho direito que o obrigou a sair ao minuto 81 no embate diante do Rio Ave.

Apesar do aparatoso lance que deixou o capitão dos leões no chão, obrigando os bombeiros a retirá-lo de campo em maca, o camisola 23 acabou por rumar ao banco de suplentes pelo seu próprio pé, ainda que com o joelho direito ligado. Aproveitando o facto de o médio também ter visto o quinto cartão amarelo, o departamento clínico dos leões vai utilizar estas duas semanas antes do jogo com o V. Guimarães (5 de março), em Alvalade, para tentar recuperar o médio, curiosamente para o embate contra o último rival que o 23 defrontou antes de ser sujeito a uma intervenção cirúrgica ao joelho, o contrário do que agora dá problemas.

