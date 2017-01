Num momento de forte contestação à arbitragem, na sequência do polémico afastamento da Taça CTT, no Bonfim, o Sporting regressa à Liga com um árbitro da Associação de Futebol de... Setúbal, que expulsou Jorge Jesus da última vez que dirigiu um encontro dos leões. Bruno Esteves, de 39 anos, estava afastado de jogos do clube de Alvalade (equipa B incluída) desde que, a 30 de agosto de 2015, apitou o Académica-Sporting, que ficou marcado por três penáltis (um falhado por Adrien e dois convertidos por Rabiola e Aquilani) e terminou com a vitória dos verdes e brancos por 3-1. Jesus recebeu ordem de expulsão, a primeira no Sporting, depois de ter protestado um alegado penálti sobre Slimani, nos descontos da primeira parte. O técnico acabaria por ver toda a segunda parte na bancada, sempre acompanhado por Bruno de Carvalho.