No que diz respeito a entradas,sabe que o Sporting só irá ao mercado caso do atual plantel saia algum futebolista que faça parte das segundas linhas, uma vez que a ‘espinha dorsal’ está segura pela SAD.Veja-se, por exemplo, o caso de Alan Ruiz. O internacional argentino não está a corresponder às expectativas da estrutura em 2017/18, mas o facto de ainda poder vir a ser um ativo importante faz com que o Sporting nunca aceite a sua saída por menos de 10 milhões.Se algum clube chegar a esta verba pelo sul-americano, os leões admitem negociar, contando com a ‘ajuda’ do departamento de prospeção para assegurar uma alternativa de qualidade que possa chegar no imediato e que não precise de um tempo de adaptação demasiado prolongado. E neste contexto, ainda há a possibilidade de recurso à equipa B.