Lukas Spalvis, cedido pelo Sporting ao Rosenborg até ao final da temporada, pode, afinal, regressar mais cedo do que o previsto, precisamente pelo mesmo motivo que levou o Belenenses a devolver este avançado aos leões: a lesão no joelho direito.

Os responsáveis noruegueses terão concluído que Spalvis está longe de poder ser opção, pelo que estudam a melhor solução para este caso, ainda que estejam tentados a cancelar o empréstimo do jogador, por duvidarem de que este possa vir a ser opção no futuro próximo.

Tal como o Belensenses, o Rosenborg esperava que Spalvis, de 22 anos, já estivesse completamente restabelecido da rotura de ligamentos no joelho direito, contraída no jogo com o Stade Nyonnais, o segundo do estágio de pré-época realizado pelo Sporting na Suíça e... o único em que este internacional lituano vestiu a camisola leonina. O avançado foi submetido a uma ligamentoplastia do ligamento cruzado anterior e a uma meniscectomia interna e externa do joelho direito. Spalvis só voltou a treinar-se no final de dezembro último, tendo sido cedido ao Belenenses no início de janeiro mas por poucos dias, tendo o Sporting justificado a sua reintegração por uma questão de "prudência".