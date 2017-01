Poderá Jesus estar no banco de suplentes frente ao Feirense? É uma das perguntas recorrentes durante a semana, mas o Regulamento Disciplinar da Liga esclarece a dúvida: não. Tendo recebido ordem de expulsão do árbitro Rui Oliveira, já após o final do jogo no Bonfim – apesar de não ter sido visível, consta na ficha de jogo oficial da Liga –, o n.º 1 do artigo 41.º impede o treinador de estar presente junto ao relvado. Especificando, Jesus está "automaticamente suspenso preventivamente até decisão final da Secção Disciplinar", consequência "de ordem de expulsão antes, durante ou depois do jogo e que determine o árbitro a mencioná-lo como expulso no respetivo boletim". Assim, na partida de hoje estará Raul José ao ‘leme’ da equipa.