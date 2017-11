Apesar da situação de João Palhinha já estar resolvida, a estrutura de futebol do Sporting tem ainda em mãos um dossiê urgente para resolver. A situação contratual de Daniel Podence também exige uma nova avaliação por parte da SAD e, tal como Record noticiou em tempo oportuno, já existem negociações avançadas entre clube e jogador e, como tal, também este processo deverá conhecer o seu final na próxima semana.

Ao que foi possível perceber junto de fonte próxima deste processo, faltam ainda acertar alguns detalhes contratuais, os quais têm impedido a assinatura do novo vínculo por parte do atacante de 22 anos. Podence tem contrato até 2021 e a vontade da SAD é a de prolongar até 2023. A vontade de todas as partes envolvidas em chegar a um entendimento facilita a resolução deste dossiê, o qual já se vem arrastando há algumas semanas.

Autor: Alexandre Carvalho