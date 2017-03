Num duelo com o Tondela resolvido por quatro golos do holandês Bas Dost ( vitória leonina por 4-1 ), Jorge Jesus destacou a atuação coletiva do Sporting , frisando a resposta dada pelos 'miúdos' (Gelson Martins, Matheus Pereira e Daniel Podence) que colocou no apoio a Bas Dost."Fizemos 93 minutos muito bons. Fomos perigosos, tendo em alguns momentos - poucos - dividido o jogo com o Tondela. É algo normal, pois nenhuma equipa consegue estar por cima do jogo durante os 90 minutos. E, das poucas vezes que não estamos, temos de saber ter controlo defensivo, para não sermos surpreendidos como fomos no golo do empate. É verdade que depois fizemos o 2-1, que tornou o jogo mais fácil. O Tondela procurou o empate, teve de correr riscos, deu espaços e nós estivemos muito bem em saber ocupá-los. Fizemos quatro golos, podiam ter sido cinco... do Bas Dost. Batia o recorde de golos dele. Ganhámos num campo onde é difícil fazê-lo. Os nossos rivais tiveram dificuldades para jogar aqui e nós fomos a equipa que passou melhor. Foi bom pela vitória e também por aquilo que disse. Arriscar no presente para olhar para o futuro. Os miúdos têm de crescer, mas para crescer só o podem fazer com os jogos", começou por admitir, à SportTV."Tenho máxima confiança neles, por isso os coloquei em campo. Sei que o futebol tem coisas que eles não têm. Do ponto de vista técnico têm muita qualidade, acreditámos no seu futuro, mas o futebol não é só isso. Para errar e aprender têm de jogar. Esse risco, entre aspas, foi nessa forma de jogar. Veja que jogamos com a linha da frente, com Gelson, Podence e Matheus. A pouco e pouco foram-se sentindo mais confiantes e estiveram melhor na segunda do que na primeira", elogiou.

Autor: Fábio Lima