O estado-maior do futebol do Sporting está, neste momento, reunido em Alvalade para estudar e decidir o que fazer em relação às últimas arbitragens, que, na opinião dos leões, têm prejudicado o clube.

No encontro estão o presidente Bruno de Carvalho, bem como a estrutura dirigente que manda no futebol profissional dos leões. Record sabe, no entanto, que Octávio Machado não está presente. Ao mesmo tempo, a primeira equipa trabalha em Alcochete sob as ordens de Jorge Jesus.

