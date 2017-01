A mudança na política de contratações do Sporting será efetuada em duas fases distintas: a primeira, que já está em andamento, passa por 'aliviar' o plantel de jogadores com salários pesados e que pouco acrescentaram na primeira fase da temporada, casos de Elias e Markovic; a segunda será protagonizada no final da temporada e deverá visar elementos que não se conseguiram adaptar à realidade leonina. Douglas, por exemplo, ainda não mostrou o suficiente para sentir o seu lugar seguro...