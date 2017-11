Aproveitando a maré de ausências provocada pela onda de lesões e pela vaga de convocados para as seleções, Jorge Jesus promoveu ontem dois laterais do Sporting B ao treino da equipa principal: Riquicho e Sualehe.Mauro Riquicho tem 22 anos e é lateral-direito. Está na Academia há uma década, tendo começado pelos iniciados. Era uma das grandes promessas do futebol juvenil dos leões, mas a sua ascensão sofreu duro revés em 2015 quando fraturou o perónio esquerdo com luxação do tornozelo. Perdeu praticamente duas épocas, pelo que procura arrepiar caminho rumo à afirmação. Não foi a primeira vez que treinou com Jesus, mas esta presença indicia que está de volta à luta pelo sonho de subir à equipa principal. Sualehe, por seu lado, é lateral-esquerdo e tem 20 anos. Formado entre CAC Pontinha, Belenenses, Boavista e FC Porto, vai na segunda época pelo Sporting B, com 12 jogos nos 13 de 2017/18.