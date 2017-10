O azar de Cristiano Piccini em Vila do Conde deve representar a... sorte de Stefan Ristovski. O internacional macedónio, contratado durante o mercado de verão ao Rijeka, é o principal candidato para assumir a vaga deixada em aberto pelo lateral italiano, podendo até fazê-lo em ‘grande’. É que os futuros embates com Juventus, na Liga dos Campeões, e Sp. Braga, no campeonato, serão os maiores testes que terá desde que chegou a Alvalade.

Ristovski, de 25 anos, foi o último reforço a chegar a Alvalade. Não integrou em pleno os trabalhos de pré-temporada e em consequência o seu processo de integração nas opções de Jorge Jesus foi naturalmente mais demorado. Para além desse tempo de ambientação, as boas indicações deixadas por Piccini desde cedo o relegaram para o 2º lugar nas escolhas para a lateral direita. Em resultado, apenas foi esporadicamente utilizado - 3’ com Olympiacos (Liga dos Campeões) e 90’ com Marítimo (Taça CTT) e Oleiros (Taça de Portugal).

