Ristovski, lateral-direito do Rijeka que o Sporting tem vindo a acompanhar há algum tempo, está inserido numa pequena lista de 4 jogadores que os leões têm referenciados para reforçar a posição na próxima temporada e custa entre 700 mil euros e 1 milhão de euros.Ristovski, de 25 anos, é natural da Macedónia mas está há dois anos a jogar no campeonato da Croácia, onde tem adquirido maior notoriedade. Ainda assim, não é por isso que o seu passe está inflacionado. Na verdade, Stefan Ristovski é mesmo o jogador mais barato dos quatro que o scouting tem referenciados para a posição de lateral-direito. Por outro lado, a eventual aquisição do internacional da Macedónia também não vai comportar um grande investimento salarial. Esses dois aspetos, aliás, poderão jogar a seu favor e serem mesmo importantes na altura de definir o alvo preferencial.