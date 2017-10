Piccini já levava vantagem sobre Ristvoski, mas a pausa para as seleções veio reforçar esse estatuto. Ao contrário do macedónio, que integrou os trabalhos da sua seleção, o italiano ficou na Academia a trabalhar sob as ordens de Jorge Jesus, consolidando processo de aprendizagem às ideias do treinador.Ristovski, por seu lado, fez um bom jogo com o Marítimo (Taça CTT), o que lhe valeu elogios de Jesus, mas a convocatória para a seleção custou-lhe a oportunidade de provar as boas indicações.