É um Sporting confiante aquele que na quarta-feira se apresenta em Turim, para defrontar a Juventus. Quem o garante é Stefan Ristovski, que aproveitou a entrevista ao ‘Tuttosport’ para lançar o leão rumo à qualificação.

"Temos uma equipa muito forte, construída para ser campeã e ir o mais longe possível na Champions. É claro que podemos ser segundos neste grupo. Sabemos que a Juventus é uma ótima equipa, mas vamos lutar". O lateral macedónio abordou ainda o facto de não estar a ter os minutos que gostaria – mas conhece as razões. "Estou à espera que o treinador me convoque e me coloque a jogar, mas a verdade é que cheguei há pouco tempo e há excelentes jogadores no plantel. Também tenho de aprender português, caso contrário não entendo Jesus. Cheguei há dois meses e ele não quer arriscar muito", explicou Ristovski.