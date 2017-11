Continuar a ler

O veterano Goran Pandev, de 34 anos, que passou por grandes equipas do futebol italiano como a Lazio, o Nápoles e o Inter Milão, e alinha atualmente pelo Génova, onde é colega do internacional luso Miguel Veloso, inaugurou o marcador aos 43 minutos. Na segunda parte, a Macedónia chegou ao segundo golo ao minuto 90, pelo avançado Kire Markoski.



A Macedónia, com o sportinguista Ristovski no onze, surpreendeu ao bater em casa a Noruega por 2-0, em jogo de futebol particular este sábado disputado em Skopje.A seleção macedónia jogou num esquema tático de 3x5x2, com Ristovski encostado ao flanco direito do '5' do meio-campo, que lhe permitiu superiorizar-se ao adversário em várias fases do jogo e chegar aos golos no fim de cada uma das partes.

Autor: Lusa