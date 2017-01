O facto de estar de regresso a Portugal não implica que continue a jogar de leão ao peito. Alan Ruiz é cobiçado por vários clubes, entre os quais o River Plate, da Argentina, que nos próximos dias poderá apresentar uma proposta formal, ao que tudo indica solicitando o seu empréstimo.Ao queconseguiu apurar, os dirigentes do emblema argentino estudam a melhor hipótese para garantir os serviços do futebolista, depois deste ter sido oferecido aos millonarios. Do Brasil surgem os restantes clubes que seguem com atenção a situação de Alan, país onde brilhou ao serviço do Grémio em 2014 por empréstimo do San Lorenzo. Fez a melhor época da carreira, com cinco golos em 40 jogos.

Autores: Alexandre Moita, Bruno Fernandes, Alejandro Panfil. Buenos Aires. Argentina