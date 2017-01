Continuar a ler

Solução para Meli e Matheus



Além de Petrovic, a SAD leonina pretende arranjar uma solução para Marcelo Meli, outro dos reforços para 2016/17 mas que jogou apenas dois desafios pelos leões. O médio, que está cedido pelo Boca Juniors até final da época, tem mercado no seu país e pode sair já em janeiro. Matheus Pereira também deverá sair por empréstimo, estando o Sporting a analisar as propostas pelo avançado. Além de Petrovic, a SAD leonina pretende arranjar uma solução para Marcelo Meli, outro dos reforços para 2016/17 mas que jogou apenas dois desafios pelos leões. O médio, que está cedido pelo Boca Juniors até final da época, tem mercado no seu país e pode sair já em janeiro. Matheus Pereira também deverá sair por empréstimo, estando o Sporting a analisar as propostas pelo avançado.

O Rizespor está interessado na contratação do médio Petrovic. De acordo com o que o nosso jornal apurou, os turcos já apresentaram mesmo uma proposta à SAD dos leões, que avalia a possibilidade de negociar o jogador sérvio, que no início da temporada assinou contrato até 2020, com cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.Petrovic, de 27 anos, chegou do Dínamo Moscovo, por uma verba a rondar os 2 milhões de euros, mas não sido opção para Jorge Jesus. Em entrevista a Record, no passado mês de setembro, o treinador do Sporting antevia outro cenário. "O Petrovic vai ser uma surpresa para muita gente", vaticinou Jesus, que no entanto concedeu apenas três oportunidades ao jogador sérvio. Petrovic tem sido preterido em detrimento de William Carvalho e o regresso de João Palhinha – para "folgar" o internacional, como revelou Jorge Jesus – poderá determinar a sua saída. Além de ter a possibilidade de recuperar parte ou mesmo o investimento que foi realizado na aquisição de Petrovic, os leões podem ver-se livres dos encargos salariais com o médio, o que também pode influenciar a decisão.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto