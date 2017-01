O advogado Rogério Alves, comentador afeto ao Sporting no 'Dia Seguinte', deixou o programa da SIC. De acordo com informações recolhidas por, a decisão do antigo bastonário da Ordem do Advogados já estava tomada há algum tempo.Rogério Alves será substituído no painel pelo também advogado e antigo dirigente leonino, Paulo Farinha Alves, que passará a esgrimir argumentos com Rui Gomes da Silva e José Guilherme Aguiar, afetos a Benfica e FC Porto, respetivamente.